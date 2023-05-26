Сон Хынмин «засветился» в новом фильме про «Человека-паука»

«Человек-паук» - весьма популярный среди детей персонаж, но и среди игроков также - среди них есть те, которые имитируют его, празднуя свои голы. Это очень любил делать Пьер-Эмерик Обамеянг - любит, наверное, и сейчас, но мы уже забыли, когда Обамеянг забил в последний раз.

Но и корейский нападающий Сон Хынмин также является большим поклонником кино. И его наверняка порадовал трейлер нового фильма Spiderman: Across the Spiderverse, который будет представлен второго июня.

В одном из кадров трейлера видно, что один из главных персонажей фильма, друг «человека-паука» Милес Моралес, повесил в своей комнате плакат с изображением Сон Хынмина.