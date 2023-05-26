Джейми Реднапп: «Я доверяю Лэмпарду, так как работал с ним»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми реднапп считает, что слова Фрэнка Лэмпарда о том, что игроки «Челси» не хотят выкладываться на поле, вполне правдивы, так как он не видит причин не доверять бывшему капитану английской сборной. Реднапп считает, что мнению Лэмпарда он доверяет на все сто процентов.

- Я играл с Фрэнком, и он всегда тренировался больше и напряженнее, чем другие. Потому его словам я доверяю, и, если он говорит, что игроки не выкладываются - то значит, так это и есть. Если игроки плохо тренируются, то и играют они также плохо, - цитирует слова Реднаппа BBC Sport.