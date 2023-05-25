«Реалу» предложили подписать звёздного форварда

«Реалу» нужен футболист, который сможет в долгосрочной перспективе заменить Карима Бензема на острие атаки. Как сообщает Cadena SER, мадридскому гранду был предложен вариант с Гарри Кейном.

По данным источника, посредник спросил у «Реала», интересен ли клубу трансфер Кейна. В Мадриде пока не ответили ни «да», ни «нет». В настоящий момент в стане «сливочных» изучают этот вариант, взвешивая все «за» и «против».

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года. Учитывая этот факт, лондонцам было бы выгодно продать игрока ближайшим летом. При этом «шпоры» не хотят отпускать своего лидера в другой клуб АПЛ. Ранее слухи связывали Кейна с «Манчестер Юнайтед».

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