Защитник Жюль Кунде планирует сменить клубную прописку ближайшим летом. Как сообщает испанское издание Sport, 24-летний француз имеет сразу несколько вариантов трудоустройства в Англии.

Так, побороться за Кунде снова хочет «Челси», который мог подписать игрока в прошлом году. Кроме того, интерес к французскому футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед», желающий усилить каждую из линий на трансферном рынке.

Специалисты портала transfermarkt оценивают Жюля Кунде в 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне француз провёл 38 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть голевых передач на партнёров.