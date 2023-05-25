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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два гранда АПЛ поборются за Кунде из «Барселоны» слухи

25 Мая 2023 • 18:22 Комментировать (1)

Защитник Жюль Кунде планирует сменить клубную прописку ближайшим летом. Как сообщает испанское издание Sport, 24-летний француз имеет сразу несколько вариантов трудоустройства в Англии.

Так, побороться за Кунде снова хочет «Челси», который мог подписать игрока в прошлом году. Кроме того, интерес к французскому футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед», желающий усилить каждую из линий на трансферном рынке.

Специалисты портала transfermarkt оценивают Жюля Кунде в 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне француз провёл 38 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть голевых передач на партнёров.

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Челси Барселона Манчестер Юнайтед Жюль Кунде трансферы футбола - лето 2023
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Vova52
25 Мая 2023 в 18:53
А что у Барсы есть лучше него?
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