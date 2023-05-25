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«Тоттенхэму» пришлось бы заплатить большие деньги за тренера Слота слухи

25 Мая 2023 • 17:42 Комментировать

Арне Слот уже объявил, что он продолжит работу в «Фейеноорде». В последние недели слухи активно связывали этого специалиста с «Тоттенхэмом», ведущим поиск нового рулевого после мартовской отставки Антонио Конте.

Как сообщает Daily Mail, за переход Слота «Тоттенхэму» пришлось бы выплатить 15 миллионов фунтов компенсации. Эта сумма поразила представителей лондонского клуба. Они рассчитывали на более низкую цену вроде 6 миллионов фунтов (за такую сумму выкупить контракт Слота можно будет через год).

Отметим, что в нынешнем сезоне Арне Слот привёл «Фейеноорд» к титулу чемпиона Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фейеноорд Арне Слот
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