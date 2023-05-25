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«Тоттенхэм» всерьёз рассматривает кандидатуру тренера «Селтика»

25 Мая 2023 • 16:19 Комментировать

«Тоттенхэм» уже два месяца ищет нового главного тренера после расставания с Антонио Конте. Как сообщает The Independent, лондонский клуб всерьёз рассматривает кандидатуру рулевого «Селтика» Анге Постекоглу.

Постекоглу работает с «Селтиком» с лета 2021 года. С тех пор команда провела 111 официальных матчей, в которых отпраздновала 81 победу при 12 ничьих и 18 поражениях.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Тоттенхэм» направил предложение Брендану Роджерсу. Весной североирландский специалист остался без клубной прописки после ухода из «Лестера» по причине плохих результатов команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Селтик Анге Постекоглу
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