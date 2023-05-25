Тен Хаг выбрал трёх топ-новичков для «Манчестер Юнайтед» - раскрыты имена

«Манчестер Юнайтед» работает над усилением состава на летнее трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, «красные дьяволы» нацелились на троих топ-футболистов. Главный тренер команды Эрик тен Хаг хочет, чтобы манкунианцы подписали Гарри Кейна из «Тоттенхэма», Деклана Райса из «Вест Хэма» и Мэйсона Маунта из «Челси». При этом отмечается, что целью номер 1 для «Юнайтед» является Кейн, о чём раньше писали и другие источники.

29-летний Кейн оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 90 миллионов евро. 24-летний Райс стоит 80 миллионов евро, а 24-летний Маунт – 65 миллионов евро.

Тен Хаг одержим идеей с трансфером Кейна