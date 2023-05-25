Моуринью назвал единственный бывший клуб, к которому не питает чувств

Известный тренер Жозе Моуринью высказался по поводу своих чувств к клубам, где ему посчастливилось поработать.

«Тоттенхэм» - единственный клуб, к которому я не питаю особых чувство. Возможно, это связано с тем, что во время пандемии коронавируса мы играли при пустом стадионе. Или с тем, что президент клуба Даниэль Леви не позволил мне сыграть в финале и выиграть трофей», - сказал Моуринью, чьи слова приводят в социальных сетях журналисты.

Жозе Моуринью тренировал «Тоттенхэм» в 2019-2021 годах. Его уволили за неделю до финала Кубка лиги, в котором «шпоры» проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:1.

В настоящий момент Моуринью работает с «Ромой».