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Гвардиола – о праздновании титула АПЛ: «В 10:30 вечера я лежал в постели с женой и был измотан»

25 Мая 2023 • 15:11 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о праздновании чемпионского титула.

«В 10:30 вечера я лежал в постели с женой и был измотан. Я посмотрел Match of the Day на BBC, а потом спал как младенец. Но футболисты должны были это сделать. Когда ты выигрываешь Премьер-лигу, ты должен это отпраздновать», - сказал Гвардиола, чьи слова приводит City Xtra.

«Манчестер Сити» в этом сезоне имеет реальную возможность завоевать требл. Впереди у команды финал Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (3 июня) и финал Лиги чемпионов против «Интера» (10 июня). Стоит сказать, что «горожане» ещё никогда не выигрывали сильнейший клубный турнир Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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