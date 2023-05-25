«Тоттенхэм» сделал предложение экс-тренеру «Ливерпуля»

«Тоттенхэм» работает над поиском нового главного тренера для команды. Как сообщает FootballTransfers, лондонский клуб сделал предложение Брендану Роджерсу. 50-летний специалист в начале апреля остался без работы после ухода из «Лестера».

Отмечается, что в случае отказа Роджерса «шпоры» обратятся к Грэму Поттеру или Луису Энрике. А вот Арне Слот из «Фейеноорда» в «Тоттенхэм» ближайшим не перейдёт.

Брендан Роджерс известен в футбольном мире главным образом по работе у руля «Ливерпуля». Это самый статусный клуб в карьере тренера из Северной Ирландии.

Напомним, что «Тоттенхэм» остался без главного тренера ещё в конце марта после ухода Антонио Конте.