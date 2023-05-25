У Паредеса есть варианты в АПЛ и Ла Лиге

По завершению сезона Леандро Паредес вернётся в «ПСЖ» после истечения срока аренды в «Ювентусе». Аргентинский полузащитник вряд ли останется в Париже, благо у него есть варианты. Как сообщает портал Goal со ссылкой на журналиста из Аргентины Мартина Аревало, интерес к Паредесу проявляют «Челси» и «Атлетико». Эти клубы уже установили контакты с представителем 28-летнего футболиста.

Леандро Паредес оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 12 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 аргентинец провёл 37 матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.