Пети выбрал клуб АПЛ для Неймара

Экс-игрок «Арсенала» Эммануэль Пети дал комментарий по поводу возможного перехода в клуб Неймара.

«Я думаю, что Неймар подойдёт любому большому клубу. Если он перейдёт в «Арсенал», мне это понравится. Думаю, ему тоже. Ему понравится техничный футбол и стиль «Арсенала», и он наверняка хотел бы играть с молодыми игроками, так как сам уже достаточно опытный. Думаю, он был бы рад переходу в «Арсенал», - слова Пети приводит портал Goal со ссылкой на Genting Casino.

«Арсенал» финиширует на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда возвращается в Лигу чемпионов после перерыве.