Мудрик, Ришарлисон и Обамеянг: названы топ-10 провальных трансферов сезона АПЛ

Журналисты портала Goal.com представили рейтинг худших трансферов сезона Английской премьер-лиги. Самой провальной сделкой назван переход нападающего Ришарлисона в лондонский «Тоттенхэм» за 58 миллионов евро.

Второе место занял трансфер защитника Марка Кукурельи в «Челси» (65 млн евро). Топ-3 трансферных неудач замкнул Кэлвин Филлипс, купленный «Манчесетер Сити» за 49 миллионов.

Четвертым стал переход украинца Михаила Мудрика в «Челси» за 70 млн евро, а пятым – трансфер Джесси Лингарда в «Ноттингем Форест».

В топ-10 также попали: Антони («МЮ»), Артур («Ливерпуль»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Челси»), Калиду Кулибали («Челси») и Рахим Стерлинг («Челси»).