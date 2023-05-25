«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с агентом Рабио

Французский хавбек Адриен Рабио, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», может переехать на Туманный Альбион. В подписании полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира, представители «красных дьяволов» начали переговоры с матерью Адриена, которая является его агентом. Если манкунианцы договорятся с агентом, то подпишут Рабио бесплатно. Контракт француза со «старой синьорой» истекает в конце следующего месяца.

В текущем сезоне Серии А полузащитник сыграл 30 матчей, отметившись восемью голами и четырьмя ассистами.