Артета объяснил, почему «Арсенал» не стал чемпионом

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал причины, по которым его команде не удалось стать чемпионом Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Мы вели против «Ливеруля» и «Вест Хэма» со счетом 2:0 и упускали победу. Нужно выигрывать такие матчи. Затем потеряли очки с «Саугемптоном». Решающим было поражение от «Манчестер Сити».

«Горожане» были лучше нас. Они вышли на новый уровень в матчах с «Реалом». «Арсенал» не смог дотянуться до них. Это очень дорого стоило нам в психологическом плане», - цитирует тренера клубная пресс-служба.

По итогам сезона «канониры» заняли второе место в турнирной таблице АПЛ.