«ПСЖ» сделал предложение по трансферу звезды «Манчестер Сити»

Боссы «ПСЖ» хотят усилить среднюю линию команды топ-полузащитником «Манчестер Сити», об этом рапортует журналист Маттео Моретто. Согласно данным инсайдера, речь идет о португальском хавбеке Бернарду Силве.

Парижский гранд уже сделал предложение английскому клубу по трансферу 28-летнего футболиста. «Горожане» примут решение по возможной продаже Бернарду после финала Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 10 июня.

Силва играет за «Манчестер Сити» с июля 2017 года, его контракт рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 80 миллионов евро.

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