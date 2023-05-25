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«ПСЖ» сделал предложение по трансферу звезды «Манчестер Сити»

25 Мая 2023 • 11:23 Комментировать (1)

Боссы «ПСЖ» хотят усилить среднюю линию команды топ-полузащитником «Манчестер Сити», об этом рапортует журналист Маттео Моретто. Согласно данным инсайдера, речь идет о португальском хавбеке Бернарду Силве.

Парижский гранд уже сделал предложение английскому клубу по трансферу 28-летнего футболиста. «Горожане» примут решение по возможной продаже Бернарду после финала Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 10 июня.

Силва играет за «Манчестер Сити» с июля 2017 года, его контракт рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 80 миллионов евро.

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Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Мая 2023 в 11:35
а не треснец.. хе-хе..
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