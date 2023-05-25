«Вест Хэм» вынес вердикт по Мойесу

Руководство лондонского «Вест Хэма» приняло решение относительно будущего в команде главного тренера Дэвида Мойеса. Как стало известно журналистам The Guardian, 60-летний специалист останется у руля «молотобойцев» на следующий сезон.

Под руководством шотландского наставника лондонская команда пробилась в финал Лиги конференций, где поборется за трофей с «Фиорентиной».

После 37 туров Английской премьер-лиги «Вест Хэм» набрал 40 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда Мойеса гарантировала себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.