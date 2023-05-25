Лэмпард отреагировал на невызов Стерлинга в сборную Англии

Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал непопадание вингера команды Рахима Стерлинга в состав сборной Англии на предстоящие товарищеские матчи.

«Я не знаю о деталях разговора Рахима с Саутгейтом. Могу лишь сказать, что Стерлинг – футболист высокого уровня, который много играл за сборную. Думаю, они найдут правильный вариант, который устроит и Рахима, и сборную Англии», - рассказал специалист во время пресс-конференции.

Стоит отметить, что в середине следующего месяца сборная Англии проведет два товарищеских поединка против Северной Македонии и Мальты.