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Лэмпард отреагировал на невызов Стерлинга в сборную Англии

25 Мая 2023 • 08:12 Комментировать

Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал непопадание вингера команды Рахима Стерлинга в состав сборной Англии на предстоящие товарищеские матчи.

«Я не знаю о деталях разговора Рахима с Саутгейтом. Могу лишь сказать, что Стерлинг – футболист высокого уровня, который много играл за сборную. Думаю, они найдут правильный вариант, который устроит и Рахима, и сборную Англии», - рассказал специалист во время пресс-конференции.

Стоит отметить, что в середине следующего месяца сборная Англии проведет два товарищеских поединка против Северной Македонии и Мальты.

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Сборная Англии Фрэнк Лэмпард Рахим Стерлинг
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