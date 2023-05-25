Тен Хаг рассказал, в чём проблема «Челси»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о проблемах лондонского «Челси» в преддверии поединка против команды Фрэнка Лэмпарда.

«От денег нет пользы, если нет правильной стратегии. У вас может быть много денег, но нужно распоряжаться ими с умом. Также вам необходима стратегия, которая будет стоять за этими тратами. В противном случае все вложения не будут работать», - передает слова нидерландского специалиста Daily Mail.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Челси» состоится сегодня, 25 мая. В преддверии этой встречи лондонский клуб занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.