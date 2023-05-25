Лэмпард высказался о матче «Манчестер Юнайтед» - «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

«У меня стандартные требования и установки перед командой. Но, к сожалению, команда не всегда может выполнить мою установку. В предстоящих двух матчах нам нужно показать максимальную производительность, как это было в поединке против «Манчестер Сити», - передает слова специалиста Football.London.

Перенесенный матч 32-го тура Премьер-лиги между «Челси» и «МЮ» пройдет сегодня, 25 мая. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.