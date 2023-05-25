Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард высказался о матче «Манчестер Юнайтед» - «Челси»

25 Мая 2023 • 07:29 Комментировать

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

«У меня стандартные требования и установки перед командой. Но, к сожалению, команда не всегда может выполнить мою установку. В предстоящих двух матчах нам нужно показать максимальную производительность, как это было в поединке против «Манчестер Сити», - передает слова специалиста Football.London.

Перенесенный матч 32-го тура Премьер-лиги между «Челси» и «МЮ» пройдет сегодня, 25 мая. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Фрэнк Лэмпард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.05.23 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
1.83 4.00 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Мая
08:12 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард отреагировал на невызов Стерлинга в сборную Англии
07:59 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, в чём проблема «Челси»
07:29 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард высказался о матче «Манчестер Юнайтед» - «Челси»
05:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» снова набрал более 90 очков за сезон - это случилось в четвертый, рекордный раз в АПЛ
05:15 · Англия. Премьер-лига
Уэлбек: «Команда растёт»
04:49 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Пеп - номер один, я учился у него»
04:36 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «У Энсисо огромный потенциал»
04:20 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Брайтона»: «Проделан долгий путь»
04:11 · Англия. Премьер-лига
Холанн повторил рекорд Анри в АПЛ
03:36 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Мы добились цели»
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» впервые за 12 туров АПЛ потерял очки
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» завершил сезон на шестом месте в АПЛ и сыграет в Лиге Европы 1
24 Мая
23:44 · Англия. Премьер-лига
Лишь три клуба в Европе владеют мячом чаще, нежели «Брайтон» 1
23:30 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Брайтона»: «Прогресс команды невероятен»
23:15 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» займёт шестое место в АПЛ в случае ничьей с «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем