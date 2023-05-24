Лишь три клуба в Европе владеют мячом чаще, нежели «Брайтон»

Английский «Брайтон» под руководством очень перспективного итальянского специалиста Роберто де Дзерби стал открытием нынешнего сезона в АПЛ - команда ведет борьбу за место в европейских турнирах и частенько щипает перья самым именитым клубам лиги.

Особенно нравится специалистам и фанатам стиль команды - она подолгу держит мяч и не боится его, что показывают цифры (63 процента в среднем в случае «Брайтона»). Есть лишь три клуба в Европе, которые лучше «Брайтона» в смысле владения мячом.

Это «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, «Барселона» Хави Эрнандеса и «Бавария» то ли Томаса Тухеля, то ли Юлиана Нагельсманна.