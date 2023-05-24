Рулевой шотландского «Селтика» Анге Постекоглу считается одним из кандидатов на замену Хулену Лопетеги, если испанец решит покинуть «Вулверхэмптон». Слухом делится Football Insider.

Источник отмечает, что осенью менеджмент «волков» уже рассматривал Постекоглу как возможного сменщика для Бруно Лаге. Однако в клубе решили остановиться на кандидатуре Лопетеги.

Ранее мы сообщали, что Хулен Лопетеги, спасший «Вулверхэмптон» от вылета в Чемпионшип по итогам текущего сезона, может покинуть середняка АПЛ. Специалиста беспокоит малая сумма средств, которую боссы клуба выделят ему грядущим летом на трансферные траты.