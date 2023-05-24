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Фирмино раздал подарки по случаю ухода из «Ливерпуля»

24 Мая 2023 • 19:21 Комментировать

Нападающий Роберто Фирмино покидает «Ливерпуль» после семи лет выступлений. Бразилец уже провёл свой последний матч на «Энфилде» и даже забил в нём гол, поразив ворота «Астон Виллы».

Как сообщает немецкий Sky, после завершения заключительной домашней игры в сезоне Фирмино раздал подарки. Их получили футболисты и сотрудники клуба, а также гости, которых приглашал бразилец.

Всего Роберто приготовил 200 подарочных наборов, куда входили футболки с его автографом и специальные духи.

Теперь 31-летний Фирмино будет работать над поиском нового клуба. Правда, «Ливерпулю» в этом сезоне предстоит провести ещё один матч – против «Саутгемптона» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино
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