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Тен Хаг одержим идеей с трансфером Кейна слухи

24 Мая 2023 • 17:23 Комментировать

Одна из главных задач «Манчестер Юнайтед» на трансферное лето заключается в подписании центрального нападающего. Как сообщает The Guardian, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг одержим идеей с подписанием звезды «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

В то же время отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не собирается провести всё лето в погоне за Кейном. Манкунианцы постараются закрыть вопрос как можно раньше, хотя переговоры с Даниэлем Леви будут сложными. Председатель «Тоттенхэма» находится под давлением из-за плохого сезона, а в случае потери Гарри Кейна давление со стороны фанатов лишь усилится.

Если «красные дьяволы» не закроют сделку по Кейну относительно быстро, то клуб переключится на других кандидатов.

Стоит сказать, что контракт 29-летнего Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до средин 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Эрик тен Хаг трансферы футбола - лето 2023
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