Фирмино пока не вёл переговоры с новыми клубами

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино ещё не начинал переговоры с другими клубами по поводу летнего перехода. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, бразилец в знак уважения к своей команде не хотел обсуждать своё будущее до конца сезона.

Напомним, Фирмино уже совершенно точно уйдёт из «Ливерпуля» в конце нынешнего сезона на правах свободного агента. Бразилец уже провёл прощальный матч на «Энфилде», где забил гол в ворота «Астон Виллы».

Ранее Фирмино связывали с переходом в каталонскую «Барселону». У бразильца также есть варианты для продолжения карьеры в итальянской Серии А. В этом сезоне 31-летний Роберто забил 10 голов в Английской премьер-лиге.