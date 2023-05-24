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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фирмино пока не вёл переговоры с новыми клубами

24 Мая 2023 • 15:09 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино ещё не начинал переговоры с другими клубами по поводу летнего перехода. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, бразилец в знак уважения к своей команде не хотел обсуждать своё будущее до конца сезона.

Напомним, Фирмино уже совершенно точно уйдёт из «Ливерпуля» в конце нынешнего сезона на правах свободного агента. Бразилец уже провёл прощальный матч на «Энфилде», где забил гол в ворота «Астон Виллы».

Ранее Фирмино связывали с переходом в каталонскую «Барселону». У бразильца также есть варианты для продолжения карьеры в итальянской Серии А. В этом сезоне 31-летний Роберто забил 10 голов в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино
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