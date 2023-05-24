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Раскрыты трансферные планы «Ньюкасла»

24 Мая 2023 • 13:29 Комментировать

«Ньюкасл», который пробился в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, планирует усилить состав в летнее трансферное окно, об этом сообщается на страницах The Telegraph.

Британским журналистам стало известно, что руководство клуба готовится подписать целый ряд игроков. «Сороки» нацелены на приобретение центрального защитника, левого латераля, двух полузащитников, а также одного нападающего. Имена потенциальных новичков пока не называются.

За тур до завершения сезона Премьер-лиги «Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице. В последнем матче подопечные Эдди Хау сыграют против «Челси».

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Ньюкасл трансферы футбола - лето 2023
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