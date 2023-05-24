«Арсенал» нашёл усиление атаки в Серии А

«Арсенал» изучает возможности усиления состава на летнее трансферное окно. Команде нужны новички, ведь в следующем сезоне она будет выступать в Лиге чемпионов.

Как сообщает La Repubblica, на радаре «Арсенала» находится Антонио Санабрия из «Торино». В 31 матче текущего чемпионата Италии Санабрия забил 12 голов, что повлекло за собой интерес со стороны других клубов.

Отмечается, что Санабрия также входит в сферу интересов «Милана» и «Наполи». Неаполитанцы видят в 27-летнем футболисте замену для Виктора Осимхена.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Антонио Санабрию в 7 миллионов евро.