«Реал» может заплатить более 45 млн евро за топ-защитника «Ливерпуля»

«Реалу» нужен новый левый защитник, ведь в этом сезоне Карло Анчелотти нередко использует на этой позиции полузащитника Эдуардо Камавинга. В прессе появилась информация о том, что «сливочные» могут попытаться подписать Эндрю Робертсона из «Ливерпуля».

Как сообщает Daily Mail, Робертсон не выражал желания уходить из «Ливерпуля» ближайшим летом, поэтому «Реалу» придётся делать внушительное предложение как для трансфера защитника. Отмечается, что для выкупа 29-летнего шотландца нужно будет заплатить более 40 миллионов фунтов (более 46 миллионов евро).

Всего за «Ливерпуль» Робертсон провёл 267 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 63 голевых паса.

«Реал» нацелился на звезду «Ливерпуля»