Холанн высказался о чемпионской гонке с «Арсеналом»

Чемпионская гонка между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» завершилась на минувших выходных. Команда Хосепа Гвардиолы оказалась недосягаема на вершине после того, как «канониры» проиграли «Ноттингем Форест» (0:1). Лондонцы долгое время лидировали в Премьер-лиге, но в концовке сбавили ход и чемпионами не стали.

О гонке с «Арсеналом» высказался главный бомбардир Премьер-лиги Эрлинг Холанн.

«Я видел статистику: «Арсенал» 240 с лишним дней лидировал в таблице, а мы – где-то 20 дней. Мы гнались за ними весь сезон, и то, что мы обошли их, стало для меня большим облегчением», - сказал Холанн в программе Football Daily.

«Реал» готовит трансферную бомбу – выбирают между Мбаппе и Холанном