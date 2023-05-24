«Арсенал» интересуется двумя игроками «РБ Лейпцига»

Лондонский «Арсенал» проявляет заинтересованность в подписании двух футболистов «РБ Лейпцига», об этом рапортуют журналисты 90min.

По информации источника, в сфере интересов «канониров» находятся полузащитники Дани Ольмо и Доминик Собослаи. Скауты лондонского клуба посетили недавний матч «быков» против мюнхенской «Баварии» (3:1), чтобы воочию понаблюдать за игрой потенциальных новичков.

Оба футболиста оцениваются порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Ольмо провел 22 поединка, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. На счету Собослаи шесть забитых мячей и восемь ассистов в 30 матчах.