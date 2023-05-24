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«Манчестер Юнайтед» расстанется с 10 футболистами - известны все имена

24 Мая 2023 • 10:39 Комментировать (1)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с игроками, которые покинут команду по завершении нынешнего сезона. Как сообщил в социальных сетях журналист Николо Скира, в списке «на выход» фигурируют фамилии десяти футболистов.

В летнее межсезонье ряды манкунианского гранда могут покинуть: Дин Хендерсон, Эрий Байи, Гарри Магуайр, Алекс Теллес, Брендон Уильямс, Донни ван де Бек, Скотт Мактоминай, Энтони Эланга, Антони Марсьяль и Ваут Вегхорст.

После 36 матчей «МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем матче «красные дьяволы» встретятся с лондонским «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алекс Теллес Антони Марсьяль Эрик Байи Гарри Магуайр Эрик тен Хаг Донни ван де Бек Скотт Мактоминай Дин Хендерсон Ваут Вегхорст Брендон Уильямс Энтони Эланга трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Мая 2023 в 10:42
ай без магвайры не патянице же.. он же у вас как толисман.. хе-хе.. )))
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