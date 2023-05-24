«Манчестер Юнайтед» расстанется с 10 футболистами - известны все имена

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с игроками, которые покинут команду по завершении нынешнего сезона. Как сообщил в социальных сетях журналист Николо Скира, в списке «на выход» фигурируют фамилии десяти футболистов.

В летнее межсезонье ряды манкунианского гранда могут покинуть: Дин Хендерсон, Эрий Байи, Гарри Магуайр, Алекс Теллес, Брендон Уильямс, Донни ван де Бек, Скотт Мактоминай, Энтони Эланга, Антони Марсьяль и Ваут Вегхорст.

После 36 матчей «МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем матче «красные дьяволы» встретятся с лондонским «Челси».