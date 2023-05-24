«Манчестер Юнайтед» нашёл нового нападающего

Нападающий лондонского «Кристал Пэлас» Эберичи Эзе может перейти в топ-клуб Английской премьер-лиги, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

По сведениям журналиста, в трансфере 26-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Сумма потенциальной сделки оценивается в 30 миллионов евро. Контракт нападающего с «орлами» истекает по завершении сезона-2024/2025.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Эберичи поучаствовал в 37 матчах. Форвард отметился десятью забитыми мячами (один – с пенальти) и четырьмя результативными передачами.