Де Дзерби: «Гвардиола - лучший тренер за последние 30 лет»

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался об испанском специалисте Хосепе Гвардиоле, занимающем пост рулевого «Манчестер Сити».

«Помню, как Пеп помог мне на раннем этапе моей карьеры в АПЛ. Он был очень внимателен ко мне. Не могу объяснить феномен Гвардиолы. Думаю, это лучший тренер не только в АПЛ, но и за последние 30 лет в футболе. Мне кажется, многие поддержат мое мнение», - передает слова итальянского специалиста Lequipe.

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Премьер-лиги. В ближайшем будущем команда сыграет в финалах Лиги чемпионов и Кубка Англии.