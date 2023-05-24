Грузинский вратарь может заменить Льориса в «Тоттенхэме»

Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили, который выступает в чемпионате Испании за «Валенсию», имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах The Athletic.

Согласно сведениям источника, в подписании Мамардашвили заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и бирмингемская «Астон Вилла». Трансферная стоимость 22-летнего грузина составляет 25 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Георгий провел 35 поединков, в которых пропустил 41 гол. Действующее трудовое соглашение грузинского вратаря с «летучими мышами» рассчитано до середины 2027 года.