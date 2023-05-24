«Челси» нацелился на защитника «Барселоны»

Французский защитник Жюль Кунде, правами на которого владеет каталонская «Барселона», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Согласно сведениям журналистов Sport.es, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы заплатить за игрока больше, чем «Барса» отдала за него «Севилье». Трансфер Кунде обошелся каталонскому гранду примерно в 50 миллионов евро.

24-летний защитник пополнил ряды «Барселоны» летом прошлого года. Трудовое соглашение Жюля с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2027 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Кунде сыграл 27 матчей, забил один гол и отдал три ассиста.