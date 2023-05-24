Каземиро рассказал о настрое «Манчестер Юнайтед» на матч с «Челси»

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о перенесенном матче 32-го тура Премьер-лиги против лондонского «Челси».

«Мы еще не достигли своей цели. Нам нужно набрать одно очко. Но нельзя думать о ничьей, мы должны выйти на поле и стараться победить. Ни в коем случае нельзя расслабляться, ведь команда очень близка к выходу в Лигу чемпионов», - передает слова южноамериканского футболиста портал 90min.com.

Поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» состоится на стадионе «Олд Траффорд» завтра, 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.