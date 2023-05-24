«Милан» заинтересовался бывшим игроком «Барселоны»

Бывший вингер каталонской «Барселоны» и даже ее воспитанник, Адама Траоре, может оказаться в итальянском чемпионате. Сейчас Траоре выступает за «Вулверхэмптон», но в скором времени может сменить чемпионат - и сообщает об этом авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.

Траоре решил не продлевать свой контракт с «волками», а следовательно, итальянцам может достаться в качестве свободного агента. Но в его услугах заинтересованы и другие итальянские клубы, в частности, речь идет о «Наполи» и «Аталанте», уточняет источник.

До конца итальянского чемпионата остаются, напомним, еще два тура.