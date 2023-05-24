Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» заинтересовался бывшим игроком «Барселоны»

24 Мая 2023 • 03:39 Комментировать

Бывший вингер каталонской «Барселоны» и даже ее воспитанник, Адама Траоре, может оказаться в итальянском чемпионате. Сейчас Траоре выступает за «Вулверхэмптон», но в скором времени может сменить чемпионат - и сообщает об этом авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.

Траоре решил не продлевать свой контракт с «волками», а следовательно, итальянцам может достаться в качестве свободного агента. Но в его услугах заинтересованы и другие итальянские клубы, в частности, речь идет о «Наполи» и «Аталанте», уточняет источник.

До конца итальянского чемпионата остаются, напомним, еще два тура. 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Вулверхэмптон Наполи Адама Траоре трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.05.23 в 22:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.30 4.10 1.76
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Мая
03:39 · Англия. Премьер-лига
«Милан» заинтересовался бывшим игроком «Барселоны»
02:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может вернуться в гонку за Гвардиолом
02:25 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби не уйдёт из «Брайтона»
01:53 · Англия. Премьер-лига
Слот получит контроль над трансферами, если возглавит «Тоттенхэм» слухи
00:52 · Англия. Премьер-лига
Альварес не возглавляет шорт-лист «Баварии», клуб отдаёт предпочтение другим форвардам
00:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, допускает ли уход из «Манчестер Сити» после завершения сезона
00:10 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил Нельсону краткосрочный контракт
00:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать двух форвардов в летнее окно
23 Мая
23:14 · Англия. Премьер-лига
Агент Эмилиано Мартинеса скоро встретится с представителями топ-клуба АПЛ
23:06 · Англия. Премьер-лига
«Монца» неожиданно попала в одну компанию с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Боруссией»
22:57 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может усилить атаку звёздным игроком «Манчестер Сити»
22:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить Мэддисона слухи
22:42 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко уверен, что «Манчестер Сити» обыграет «Брайтон» даже резервом
22:39 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган всё ещё подумывает о переходе в «Барселону», ему нравятся предложенные условия
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» собирается потратить 150 млн евро на нападающего «Наполи» 3 слухи
Все новости
Рекомендуем