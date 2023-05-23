«Монца» неожиданно попала в одну компанию с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Боруссией»

Итальянская «Монца» достаточно неожиданно попала в одну компанию с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Боруссией» из Дортмунда. Дело в том, что дебютант Серии А, который и так весьма успешно выступает в текущем сезоне, вдобавок, не проигрывает уже полтора месяца, с седьмого апреля.

За это время команда выиграла пять матчей, а трижды сыграла вничью. В то же время сейчас, в конце сезона, есть еще лишь три клуба, подошедших к концовке сезона в столь приличной форме. Это «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия» - только эти три клуба также не проигрывают с 7 апреля или ранее.