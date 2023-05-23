Стало известно, в какую компьютерную игру рубится ночами напролёт Холанн

Эрлинг Холанн фактически еще является большим ребенком - большим во многих смыслах. После победы над «Реалом» Холанн опубликовал в социальных сетяю любопытное фото, которым пролил свет на свой досуг. Оказывается, в свободное от футбола время Холанн обожает рубиться в компьютерные игры.

- Я счастлив, что побил рекорд, но я не думаю сейчас о нем. Приеду домой, поем что-нибудь и сяду играть в компьютерную игру. Не буду говорить, насколько, а то все будут смеяться надо мной, - написал в социальных сетях Эрлинг.

А игра это, оказывается, Minecraft, одна из самых знаменитых игр в истории всей индустрии.