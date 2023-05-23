Невеш отказал клубу АПЛ ради «Барселоны»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш отказал «Арсеналу». Как сообщает Mundo Deportivo, 26-летний футболист планирует дождаться предложения по нему от «Барселоны».

Отмечается, что если каталонский гранд откажется от подписания Невеша, то игрок будет готов перейти в «Арсенал». Португалец серьёзно относится к интересу со стороны «канониров», но ставит их на второе место в списке приоритетов.

По данным источника, Невеш уже согласовал условия личного контракта с «Барселоной», но клуб ещё не принял окончательного решения по трансферу.

Рубен Невеш оценивается порталом transfermarkt в 40 миллионов евро.