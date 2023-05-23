Себальос может сменить «Реал» на клуб АПЛ

Действующий контракт полузащитника Дани Себальоса с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Мадридцы предлагают 26-летнему футболисту новое трудовое соглашение, однако Себальоса заботит игровое время, поэтому он рассматривает другие варианты.

За ситуацией Себальоса внимательно следят «Милан» и «Вильярреал», однако в гонке за полузащитником лидирует «Астон Вилла». Как сообщает Estadio Deportivo, бирмингемцы будут готовы предложить игроку трудовой договор. Отмечается, что рулевой «вилланов» Унаи Эмери является большим фанатом Себальоса – он знает игрока по периоду в «Арсенале».