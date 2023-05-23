Винисиус Жуниор на регулярной основе сталкивается с расизмом в Испании, и ходят слухи, что на этом фоне бразилец может покинуть «Реал». Вариант со сменой клубной прописки Винисиусу якобы предлагает его окружение. При этом учитывается тот факт, что действующий контракт 22-летнего форварда в Мадриде рассчитан только до конца сезона 2023/2024.

Как сообщает Defensa Central, в случае ухода из «Реала» Винисиуса будет готов подписать «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что гранд Премьер-лиги Англии готов предложить звёздному футболисту хорошую заработную плату.

Отметим, что Винисиус оценивается специалистами портала transfermarkt в 120 миллионов евро.

Винисиус может покинуть «Реал» из-за расизма