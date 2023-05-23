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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гранд АПЛ готов приютить звёздного Винисиуса слухи

23 Мая 2023 • 18:32 Комментировать (1)

Винисиус Жуниор на регулярной основе сталкивается с расизмом в Испании, и ходят слухи, что на этом фоне бразилец может покинуть «Реал». Вариант со сменой клубной прописки Винисиусу якобы предлагает его окружение. При этом учитывается тот факт, что действующий контракт 22-летнего форварда в Мадриде рассчитан только до конца сезона 2023/2024.

Как сообщает Defensa Central, в случае ухода из «Реала» Винисиуса будет готов подписать «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что гранд Премьер-лиги Англии готов предложить звёздному футболисту хорошую заработную плату.  

Отметим, что Винисиус оценивается специалистами портала transfermarkt в 120 миллионов евро.

Винисиус может покинуть «Реал» из-за расизма

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Винисиус Жуниор трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Мая 2023 в 19:55
ай неплохой ход для манюни.. кхе-кхе..
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