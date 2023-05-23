Тьяго Силва может пойти по стопам Роналду

Защитник Тьяго Силва ближайшим летом может пойти по стопам Криштиану Роналду и отправиться играть в Саудовскую Аравию. Как сообщает football.london, интерес к 38-летнему футболисту проявляют сразу несколько аравийский клуб, чьи имена не раскрываются.

Отмечается, что представители этих клубов уже контактируют с «Челси» через посредников. Действующий контракт Тьяго Силвы в Лондоне рассчитан до средины 2024 года.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Силву в 2,5 миллиона евро. За «Челси» бразилец провёл 116 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.