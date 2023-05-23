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«Манчестер Юнайтед» отказался от Неймара слухи

23 Мая 2023 • 15:27 Комментировать (2)

В последние часы слухи связывают «Манчестер Юнайтед» с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Комментарий на этот счёт дал журналист Каве Солхеколь, сделавший публикацию в социальных сетях.

«Посредники обратились к «Манчестер Юнайтед» с предложением подписать Неймара. Это один из многих клубов, с которыми они связывались. Хотя сделка может иметь смысл с коммерческой точки зрения, в настоящее время он не является целью «Юнайтед», - написал журналист.

31-летний Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за звёздного нападающего 222 миллиона евро.

 

В «ПСЖ» приняли решение по звёздному трио Месси – Неймар – Мбаппе

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Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Alex1972
23 Мая 2023 в 15:40
Клоун..
San13
23 Мая 2023 в 15:37
Уже 31, вот и карьера на закате, а ЛЧ и золотых мячей что-то не видать.
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