В последние часы слухи связывают «Манчестер Юнайтед» с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Комментарий на этот счёт дал журналист Каве Солхеколь, сделавший публикацию в социальных сетях.

«Посредники обратились к «Манчестер Юнайтед» с предложением подписать Неймара. Это один из многих клубов, с которыми они связывались. Хотя сделка может иметь смысл с коммерческой точки зрения, в настоящее время он не является целью «Юнайтед», - написал журналист.

31-летний Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за звёздного нападающего 222 миллиона евро.

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