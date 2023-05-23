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Сака продлил контракт с «Арсеналом»

23 Мая 2023 • 15:19 Комментировать (1)

Полузащитник Букайо Сака подписал новый долгосрочный контракт с «Арсеналом». Об этом в социальных сетях сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что устная договорённость между Сакой и «канонирами» была достигнута ещё в феврале. Теперь же 21-летний футболист поставил подписи в трудовом соглашении. Лондонский клуб должен официально объявить о продлении контракта с Букайо в самое ближайшее время.

Букайо Сака является воспитанником «Арсенала». За первую команду «канониров» полузащитник провёл 178 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 40 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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LMI
23 Мая 2023 в 15:24
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