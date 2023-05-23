Тен Хаг решил избавиться от форварда «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы ближайшим летом нападающий Антони Марсьяль покинул клуб. Как сообщает RMC Sport, нидерландский специалист потерял всякое терпение по отношению к французскому футболисту после случившегося в матче против «Борнмута». Тогда Марсьяль, недовольный заменой, отправился прямиком в подтрибунное помещение.

В сезоне 2022/2023 Антони Марсьяль провёл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей. В них француз забил восемь голов и отдал три голевых паса на партнёров.

Специалисты портала transfermarkt оценивают 27-летнего Марсьяля в 15 миллионов евро.

Марсьяль проявил неуважение к тен Хагу во время матча