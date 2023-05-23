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Тен Хаг решил избавиться от форварда «Манчестер Юнайтед»

23 Мая 2023 • 15:01 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы ближайшим летом нападающий Антони Марсьяль покинул клуб. Как сообщает RMC Sport, нидерландский специалист потерял всякое терпение по отношению к французскому футболисту после случившегося в матче против «Борнмута». Тогда Марсьяль, недовольный заменой, отправился прямиком в подтрибунное помещение.

В сезоне 2022/2023 Антони Марсьяль провёл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей. В них француз забил восемь голов и отдал три голевых паса на партнёров.

Специалисты портала transfermarkt оценивают 27-летнего Марсьяля в 15 миллионов евро.

Марсьяль проявил неуважение к тен Хагу во время матча

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Эрик тен Хаг трансферы футбола - лето 2023
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