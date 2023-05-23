«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «Ювентуса»

«Манчестер Юнайтед» строит планы по усилению состава на летнее трансферное окно. Как сообщает Calciomercatoweb, «красные дьяволы» следят за вингером «Ювентуса» Федерико Кьезой. В ближайшие недели манкунианцы могут сделать предложение туринскому клубу.

Отмечается, что стоимость Кьезы может составить 50 миллионов евро. «Старая синьора» снизила запрашиваемую цену за игрока на фоне его нестабильной формы в нынешнем сезоне.

Федерико Кьезе 25 лет. В сезоне 2022/2023 вингер провёл 31 официальный матч. В них Кьеза записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров.