«Реал» нацелился на звезду «Ливерпуля»

«Реал» готовится к трансферному лету, намереваясь усилить свой состав. Как сообщает Defensa Central, мадридский гранд нацелился на звёздного защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона. В стане «сливочных» считают 29-летнего шотландца идеальной заменой для Ферлана Менди на левом фланге обороны.

Как известно, по ходу нынешнего сезона Карло Анчелотти неоднократно использовал слева в обороне полузащитника Эдуардо Камавинга, хотя французу не нравится выступать на этой позиции. Вероятно, «Реал» будет пытаться заполучить нового левого защитника летом.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Эндрю Робертсона в 48 миллионов евро.

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