Саа предостерёг «Манчестер Юнайтед» от подписания Неймара

В последнее время пресса связывает «Манчестер Юнайтед» со звёздным нападающим Неймаром. Экс-игрок «красных дьяволов» Луи Саа предостерёг клуб от подписания бразильца.

«Неймар был суперзвездой, он талантлив, но им может быть трудно управлять. При всём уважении, я не думаю, что он сможет адаптироваться», - слова Саа приводит портал Goal со ссылкой на OLBG.

С февраля Неймар восстанавливается от травмы. В 29 матчах сезона за «ПСЖ» 31-летний нападающий записал на свой счёт 18 голов и 17 результативных передач на партнёров.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Неймара в 70 миллионов евро.