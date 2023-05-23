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Саа предостерёг «Манчестер Юнайтед» от подписания Неймара

23 Мая 2023 • 14:10 Комментировать

В последнее время пресса связывает «Манчестер Юнайтед» со звёздным нападающим Неймаром. Экс-игрок «красных дьяволов» Луи Саа предостерёг клуб от подписания бразильца.

«Неймар был суперзвездой, он талантлив, но им может быть трудно управлять. При всём уважении, я не думаю, что он сможет адаптироваться», - слова Саа приводит портал Goal со ссылкой на OLBG.

С февраля Неймар восстанавливается от травмы. В 29 матчах сезона за «ПСЖ» 31-летний нападающий записал на свой счёт 18 голов и 17 результативных передач на партнёров.  

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Неймара в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар Луи Саа
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