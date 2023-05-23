Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Месси, Холанн или Мбаппе: назван главный фаворит на «Золотой мяч»

23 Мая 2023 • 13:56 Комментировать (4)

Эксперты портала Goal представили обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Первое место в нем занимает нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который вместе со сборной Аргентины стал триумфатором чемпионата мира – 2022.

Главным конкурентом 35-летнего аргентинца считается норвежец Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити». Нападающий уже стал чемпионом АПЛ, а еще может выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии.

Топ-3 замкнул одноклубник Месси по «ПСЖ» - нападающий Килиан Мбаппе.

В обновленном рейтинге прогресса добился полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, поднявшийся с седьмого на пятое место. На четвертой строчке находится форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

Назван человек, который мешает возвращению Месси в «Барселону»

Месси установил уникальное достижение нынешнего сезона

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Кевин де Брёйне Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
23 Мая 2023 в 14:50
ай шмеци давно купив очеретной зм каторый весит у нево над кравацкой на латексных ремишках.. потому злобнова гнома тока адно чичас ынтересуеть - как кинуць бабсу ради 🐪🐫🐪.. тактос барада многацвецная.. А-ха-ха-ха! )))
andi
23 Мая 2023 в 14:48
М ЕССИ скоро подавиться З/М.
Alex1972
23 Мая 2023 в 14:19
ЗМ это последнее, что интересует Месси в этом году... Factos... Хе..
Misha_diablo_football
23 Мая 2023 в 13:59
А где Альварез и Мартинезы (Эмилиано и Лаутаро)...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
15:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг решил избавиться от форварда «Манчестер Юнайтед»
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает вести переговоры с «Интером» по трансферу Онана
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «Ювентуса»
14:37 · Англия. Премьер-лига
Невилл рассказал, что Почеттино должен изменить в «Челси»
14:27 · Англия. Премьер-лига
Невилл считает, что Лэмпарду не нравятся игроки «Челси»
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» делает прогресс в переговорах по аренде Канселу
14:10 · Англия. Премьер-лига
Саа предостерёг «Манчестер Юнайтед» от подписания Неймара
14:05 · Англия. Премьер-лига
Кайседо покинет «Брайтон» ближайшим летом
13:54 · Англия. Премьер-лига
Томас Парти летом может оказаться в Серии А
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» обозначили интерес к Фергюсону
12:51 · Англия. Премьер-лига
Нельсон интересен клубам из Серии А, АПЛ и Лиги 1
12:45 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Не думаю, что Уоткинс способен забивать по 25 голов за сезон»
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил за Райса 80 миллионов евро 1
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» старается поскорее провернуть трансфер Кима Мин Джэ
12:18 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон высказался в поддержку Винисиуса
Все новости
Рекомендуем