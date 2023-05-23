Месси, Холанн или Мбаппе: назван главный фаворит на «Золотой мяч»

Эксперты портала Goal представили обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Первое место в нем занимает нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который вместе со сборной Аргентины стал триумфатором чемпионата мира – 2022.

Главным конкурентом 35-летнего аргентинца считается норвежец Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити». Нападающий уже стал чемпионом АПЛ, а еще может выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии.

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В обновленном рейтинге прогресса добился полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, поднявшийся с седьмого на пятое место. На четвертой строчке находится форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

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